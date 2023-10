Serie C, derby tra Casertana e Avellino ad alto rischio ma gli ultras: “Siamo fratelli”

Il derby campano tra la Casertana e l'Avellino - valido per il campionato di Serie C - è vittima di una decisione che ha del grottesco. I tifosi di entrambe le tifoserie si stanno facendo sentire.

Tutto nasce dalla decisione del G.O.S. di vietare la trasferta alla tifoseria ospite classificando il match come una partita ad alto rischio di pericolosità per l'ordine pubblico.

La vendita dei tagliandi è, quindi, vietata in parte per chi non è residente nella provincia di Avellino con l'obbligo della Fidelity Card. A far scaldare gli animi è il fatto che i due gruppi ultras sono gemellati da anni ed hanno un senso di rispetto e amicizia che dura nel tempo.