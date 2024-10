Serie C, domenica un altro derby campano: Benevento-Casertana

Un altro derby campano in C: Benevento-Casertana, valida per l'undicesima giornata. Appuntamento domenica alle 15.30 al Vigorito di Benevento. Diretta in chiaro su Rai Due.

Michele Bellame 25 ottobre - 23:43

Il girone C è un coacervo positivo di squadre campane che, quasi con cadenza settimanale, danno vita ad un derby. Ad esempio, la scorsa settimana, ci sono stati ben tre derby: la Casertana ha ospitato la Cavese, vincendo grazie ad un gol di Bianchi nel secondo tempo, poi il Sorrento che è dovuto soccombere sotto i colpi del Benevento, ed infine la Turris che s'è aggiudicata la partita contro il Giugliano. La Turris, per inciso, aveva vinto anche la settimana prima, un altro derby: contro la Cavese, in trasferta al Lamberti.

Domenica alle 15.30, giorno ed orario di altri tempi, andrà in scena Benevento-Casertana: un derby che, l'anno scorso, era fra due squadre che si giocavano un posto ai playoff. Adesso, il destino della Casertana sembrerebbe complicato, mentre quello del Benevento è sicuramente positivo.

Benevento-Casertana: il derby campano della Serie C Valida per l'undicesima giornata di serie C girone C, il Benevento di Auteri ospiterà la Casertana di Iori. I falchetti stanno deludendo fino a questo momento, galleggiando a metà classifica in questo primo scorcio stagionale. La Casertana l'anno scorso aveva chiuso il campionato al quarto posto in zona playoff, e adesso le cose sono ben diverse. La partita contro la Cavese ha sicuramente dato una iniezione di fiducia all'ambiente, ma è troppo poco. Non sarà facile contro il Benevento, che, beneficiando soprattutto del ritardo delle concorrenti, è primissima in classifica con quattro punti dal Catania, seconda in classifica.

Le streghe sono uscite ai playoff contro la Carrarese, che l'anno scorso hanno vinto anche contro il Vicenza approdando, dopo settantaquattro anni, in serie B. Con un anno di esperienza, sembra essere stata imboccata la strada giusta. Per il momento, non c'è la sorpresa ammazza campionato come lo è stata la Juve Stabia. Le concorrenti dello scorso anno, non ci sono: in primis, Taranto e Casertana. L'Avellino, invece, ha trovato fiducia con l'avvicendamento in panchina fra Pazienza e Biancolino, ma è ancora molti punti indietro.

Quella fra Benevento e Casertana sarà una partita, quindi, decisiva, per le reciproche aspettative, in cui i padroni di casa sono plausibilmente favoriti. L'esito di questo derby, però, non condizionerebbe, in un modo o nell'altro, il prosieguo di campionato. La classifica del girone C è molto corta, e bastano una serie di combinazioni per salire sull'altare o scendere nella polvere.

Appuntamento domenica alle 15.30 al Vigorito di Benevento. Diretta in chiaro su Rai Due.