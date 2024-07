Serie C, frustrazione Legnago: niente derby veronesi con Caldiero e Virtus

Una festa a metà. Verrebbe da dire, questo derby non s'ha da fare, o meglio ancora: questi derby . Tutto vero, proprio così. La Verona del calcio non potrà celebrare sul campo il suo record. Cioè la presenza di tre squadre (Virtus, Legnago Salus e Caldiero) nella terza serie del calcio italiano nella stagione 2024/2025. Per criterio geografico infatti, il Legnago è stato inserito nel girone B, quello dell'Italia centrale, perchè ritenuto squadra più a sud tra quelle del raggruppamento A.

Una bella botta. Niente derby veronesi quindi, ma neppure quelli contro le altre squadre regionali: Arzignano, Padova, Vicenza e Union Clodiense. Insomma, sicuramente tanta roba per gli appassionati del calcio romantico, ma pure per i tantissimi tifosi veneti e per il club di patron Venturato, che dovrà rinunciare a partite sentite e sempre imprevedibili. Unica consolazione potrebbe essere la Coppa Italia, anche se la sola certezza al momento è che il girone B potrà regalare emozioni e sfide al cardiopalma vista la presenza di tante nobili decadute come Ascoli, Pescara, Perugia, Ternana e Spal su tutte. Il girone B assomiglia tanto a una B2, questo è poco... ma sicuro!

Fondato nel 1921, il Legnago ha trascorso quasi tutta la sua storia centenaria tra i dilettanti, conquistando lo storico accesso alla Serie C nel 2020, per via della rinuncia del Campodarsego. La prima stagione si chiuse col sedicesimo posto e un finale al cardiopalma, con la salvezza agguantata soltanto dopo aver prevalso nella doppia sfida playout contro il Ravenna. Non andò meglio, invece, un anno più tardi con l'ultima posizione (girone A) e i 30 punti all'attivo con la conseguente retrocessione in D. Solo un anno di purgatorio (2022/2023) e il Legnago torna in C dopo aver trionfato nel girone delle venete. Poi è storia recente (2023/2024), con un sesto posto nel raggruppamento A di C e i playoff “persi” da imbattuto al secondo turno contro l'Atalanta under 23.