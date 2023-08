Serie C, il Sestri Levante vince il derby amichevole contro il Rivambasa

I tifosi non vedono l'ora di cominciare sul serio, guardando al derby con la Virtus Entella ma non solo...

La stagione di Serie C è alle porte e già numerosi tifosi sono pronti ad affrontare le rivali di sempre. La preparazione è andata alla grande, nonostante la penisola italica ha vissuto momenti di caldo asfissiante.

La partita molto sentita è stata vinta grazie alle reti di Andreis e Toci, con l'entusiasmo dei sostenitori di casa, i quali non vedono l'ora di affrontare le varie tifoserie in giro per lo Stivale.