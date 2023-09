Serie C, Polizia locale: tutto pronto per il derby tra Cesena e Rimini

Sale la febbre da derby, ormai oltre 10mila gli spettatori pronti alla sfida del Manuzzi con 1500 riminesi in Curva Ferrovia.

Il derby di Serie C tra il Cesena e il Rimini è dietro l'angolo e le due tifoserie non vedono l'ora di affrontarsi a colpi di cori. Lo Stadio Manuzzi è prontissimo ad affrontare l'evento e la Polizia Locale è già attiva per evitare qualsivoglia tipo di situazioni che possano creare del disagio.