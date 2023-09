Cesena-Spal, un derby molto sentito fra emiliani e romagnoli: in scena la sfida numero 28

Girone B di Serie C: Cesena 9 punti in 4 partite e Spal 6 punti in 3 partite giocate, nasce così il derby emiliano-romagnolo di domani mercoledì 27 settembre allo stadio Manuzzi di Cesena.

Cesena-Spal è uno dei derby emiliano-romagnoli maggiormente sentiti e spesso capaci d’infiammare lo scenario delle due piazze. La storia globale degli incroci tra Spal e Cesena parla di 27 precedenti piuttosto equilibrati: 9 sono state le vittorie di marca ferrarese, 10 i pareggi complessivi, 8 le vittorie bianconere.

Storia doc

Il primo ko estense si verificò nel settembre del 1946, come racconta Alessio Duatti per Lanuovaferrara.it: la Spal di Guido Testolina cadde 1-0 nella trasferta in Romagna. Il primo successo estense arrivò nella Coppa Italia 1976/1977: la Spal di mister Guido Capello s’impose 0-2 con le reti di Piras e Cascella, entrambe arrivate nella ripresa.

In Serie B, nell’annata 1979/1980, si segnala un pirotecnico pareggio per 3-3 in quella che fu l’ultima giornata del girone d’andata (per la Spal a segno Gibellini, Giani e Grop). Ma l’ultimo Cesena-Spal è stato giocato venerdì 14 settembre 2016, con il Cesena in vantaggio al minuto 77 con Cinelli, ma anche con il boato ferrarese per il pareggio di Cremonesi nei minuti di recupero a favore della Spal.

