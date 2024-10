Serie C, triplo derby campano tra sabato e lunedì

La prossima giornata del girone C vedrà sfidarsi sei squadre campane: partite ad alta tensione sugli spalti e in campo.

Michele Bellame 15 ottobre 2024 (modifica il 15 ottobre 2024 | 15:58)

La prossima giornata del girone C vedrà di fronte ben sei squadre campane impegnate in tre derby: il Sorrento ospiterà il Benevento, sul neutro di Potenza, la Cavese andrà a Caserta, mentre il Giugliano giocherà a Torre del Greco.

Campania in prima pagina: tre derby in C Nei derby non c'è classifica che tenga, tanto meno la posta in palio. A maggior ragione se, in sei, giocano nella stessa giornata di campionato. A maggior ragione, ancora, se la classifica è così corta, che basta una vittoria per agguantare un posto playoff, o per uscire dalla zona playout.

E' il caso della Casertana, il cui ambiente non è contento per quest'inizio di campionato. Attualmente, la squadra di Manuel Iori, ex centrocampista di Chievo e Cittadella, è reduce da due sconfitte consecutive contro Catania in casa ed Avellino in trasferta. I falchetti sono al sedicesimo posto in classifica con soli 8 punti: una sola vittoria da inizio campionato. Al Pinto ci sarà la Cavese, che deve rimediare ad un'altra sconfitta altrettanto cocente: quella contro la Turris, rimediata venerdì sera.

I corallinisono con il morale molto alto dopo la vittoria al Lamberti. L'inizio di stagione non è stato positivo per la squadra di Mirko Conte, ex difensore di Vicenza, Napoli e Sampdoria. Anche per le ben note vicende societarie, la Turris rischiava di non iscriversi al campionato. Per fortuna, tutto risolto, ed in campo, i biancorossi si stanno facendo valere: nove punti, in compagnia del Foggia.

Non sarà facile per il Giugliano, quindi, espugnare il Liguori, ma la squadra di Bertotto, vera rivelazione di campionato, sta dimostrando di avere le carte in regola per sbaragliare ogni pronostico. Le tigrigialloblù hanno vinto 1-0 contro la Juventus Next Gen, e sono in piena lotta playoff a 17 punti insieme a Catania e Monopoli.

Chi vede tutti dall'alto in basso è il Benevento: le streghestanno rispettando i pronostici che, alla vigilia, le volevano combattere per la testa della classifica. Considerando che le principali concorrenti dell'anno scorso come Taranto e Avellino sono in ritardo, i giallorossi non devono sbagliare un colpo e non perdere l'attenzione. Naturalmente la squadra di Auteri dovrà stare attenta nella trasferta lucana per giocare contro il Sorrento, che, di fatto, non ha mai giocato in casa per l'indisponibilità dello stadio Italia. I rossoneri giocano al Viviani di Potenza. Ciononostante, si trovano al decimo posto, a tredici punti, in compagnia dell'Avellino.