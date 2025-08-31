La scorsa stagione, il Siracusa allenato da Marco Turati ha ottenuto la promozione nella terza divisione italiana dopo aver vinto il Girone I della Serie D . In seguito ad un'importante sessione estiva di calciomercato fatta di nuovi arrivi ed addii in vista dell'annata da poco iniziata, la squadra siciliana ha giocato i preliminari della Coppa Italia Serie C ma, nonostante la rete di Contini al minuto 67, ha perso 2-1 in casa del Foggia per mano delle reti di Garofalo e Bevilacqua . Anche il cammino in campionato dei Leoni non ha avuto inizio nel migliore dei modi, visto che il gol di Knezović della Salernitana ha sancito la loro sconfitta.

Il Monopoli allenato da Alberto Colombo, invece, la scorsa stagione ha raggiunto i Play-off per la promozione in Serie B, ma il doppio confronto contro la Giana Erminio è stato fatale. Anche il club pugliese ha effettuato diverse operazioni in entrata ed uscita e ha anche disputato due amichevoli contro Sambiase e Lecce, terminate entrambe in parità. Così come il Siracusa, anche i biancoverdi hanno giocato i preliminari della coppa sopra citata e hanno vinto 1-0 contro il Cosenza grazie al gol di Tirelli. I Gabbiani hanno affrontato i calabresi anche alla prima di campionato e la partita è terminata 2-2.