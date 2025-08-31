La seconda giornata del Girone C di Serie C entra nel vivo, con numerosi match ancora in programma nella giornata di oggi. Tra questi anche Siracusa-Monopoli: i due club si affronteranno alle ore 21:00 di questa sera allo stadio Nicola De Simone. La sfida tra siciliani e pugliesi sarà visibile live a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati al sito Bet365.
Siracusa-Monopoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Entrambe le squadre ce la metteranno tutta per conquistare la prima vittoria in questo campionato e, di conseguenza, i tre punti in classifica. Il match delle ore 21:00 presso lo Stadio Nicola De Simone si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 256. In streaming, invece, la partita sarà visibile su Sky Go, NOW TV ed anche su Bet365 gratuitamente. Dopo aver portato a termine i passaggi per l'iscrizione al sito, gli utenti potranno godersi il match tra Leoni e Gabbiani senza ulteriori costi.
Come arrivano le due squadre al match—
La scorsa stagione, il Siracusa allenato da Marco Turati ha ottenuto la promozione nella terza divisione italiana dopo aver vinto il Girone I della Serie D. In seguito ad un'importante sessione estiva di calciomercato fatta di nuovi arrivi ed addii in vista dell'annata da poco iniziata, la squadra siciliana ha giocato i preliminari della Coppa Italia Serie C ma, nonostante la rete di Contini al minuto 67, ha perso 2-1 in casa del Foggia per mano delle reti di Garofalo e Bevilacqua. Anche il cammino in campionato dei Leoni non ha avuto inizio nel migliore dei modi, visto che il gol di Knezović della Salernitana ha sancito la loro sconfitta.
Il Monopoli allenato da Alberto Colombo, invece, la scorsa stagione ha raggiunto i Play-off per la promozione in Serie B, ma il doppio confronto contro la Giana Erminio è stato fatale. Anche il club pugliese ha effettuato diverse operazioni in entrata ed uscita e ha anche disputato due amichevoli contro Sambiase e Lecce, terminate entrambe in parità. Così come il Siracusa, anche i biancoverdi hanno giocato i preliminari della coppa sopra citata e hanno vinto 1-0 contro il Cosenza grazie al gol di Tirelli. I Gabbiani hanno affrontato i calabresi anche alla prima di campionato e la partita è terminata 2-2.
Probabili formazioni—
I padroni di casa non potranno contare su Limonelli, espulso contro la Salernitana, ma avranno a disposizione diversi nuovi arrivati come Capanni e Molina. La squadra ospite, invece, dovrebbe schierare la formazione titolare salvo imprevisti dell'ultimo minuto.
SIRACUSA (4-3-3): Farroni; Puzone, Falla, Bonacchi, Iob; Candiano, Ba, Zanini; Guadagni, Contini, Capanni. Allenatore: Turati
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Micieli, Piccinini; Scipioni, Falzerano, Bordo, Greco, Imputato; Tirelli, Longo. Allenatore: Colombo
