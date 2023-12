Sputi agli avversari e niente acqua calda negli spogliatoi: il derby costa caro al Messina…

Emmausso si era sfilato la maglia dopo il gol decisivo, per cui per lui giallo ed entrata in diffida. Nel conto anche le espulsioni rimediate dalla panchina del Messina, dal direttore sportivo Domenico Roma (inibizione fino al 19 dicembre 2023 e ammenda di 500 euro). e dall’operatore sanitario Carmelo Cutroneo (condotta antisportiva, lancio del pallone in campo per ritardare il gioco), due giornate di squalifica.