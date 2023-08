Taranto-Foggia, i tifosi attendono il derby: ma gira la voce del rinvio per l’udienza Tar…

Il debutto è sempre più vicino. Tuttavia potrebbe essere rinviato. Soprattutto il derby Taranto-Foggia, in programma Domenica 3 Settembre, alle ore 20:45, presso lo Iacovone di Taranto.

II debutto del Foggia nel campionato di Serie C 2023-24 è previsto per domenica 3 settembre a Taranto, ma il derby potrebbe essere a rischio.

Poco prima del 4 settembre, è prevista infatti l’udienza che esaminerà la richiesta di ripescaggio dei rossoneri in B. A causa della contiguità tra le due date, la Lega Pro potrebbe decidere di rinviare il derby.

E un’ipotesi che circola, molto dipenderà dall’esito del Consiglio di Stato che sull’argomento si riunisce il 29 agosto. Come si ricorderà il Foggia è stato ammesso nel ricorso insieme al Perugia, entrambe chiedono la revoca della promozione in B del Lecco per la mancanza dei requisiti infrastrutturali.