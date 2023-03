Taranto, i tifosi ai giocatori: “Se la palla entra in porta è gol, lo sapete?”

Durante la partita di Serie C tra Viterbese e il Taranto - terminata 0 a 0 - i tifosi ospiti hanno esposto uno striscione molto divertente per la loro compagine. La squadra pugliese ha segnato solamente una rete nelle ultime 13 partite di campionato e gli ultras si sono stufati di questo fatto. Il bandone ha i colori del club e vi è riportato un messaggio chiaro e ironico: "Se la palla entra fate goal. Lo sapete?".

Con 20 gol segnati in 32 partite nel girone C di Serie C, il Taranto quattordicesimo in classifica ha il peggior attacco del campionato...