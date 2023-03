Al derby sassone di Dresda: i tifosi dell’Aue demoliscono i servizi igienici

Alcuni tifosi dell'Erzgebirge Aue hanno sfogato la loro frustrazione per la sconfitta per 1-0 nel derby contro la Dynamo Dresda sugli impianti sanitari e hanno causato notevoli danni materiali.

Come si può vedere dalle foto che circolano su internet, i lavandini sono stati sfondati e i water distrutti, rendendoli inutilizzabili. "Certo che è un peccato, non capisco come si possa arrivare a tanto", dice Ronald Tscherning, amministratore delegato della società dello stadio. "Abbiamo riparato i bagni solo dopo la partita contro l'Halle e ora questo".