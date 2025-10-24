Terremoto Triestina, esonerato Marino e altri tre punti di penalizzazione

Quando la squadra sembrava aver trovato un barlume di speranza sul campo, è arrivata l'ennesima, pesantissima tegola dalla giustizia sportiva. Oltre alla nuova stangata, è ufficiale l'esonero di Marino, con il ritorno in panchina di Tesser

Sono ore di grande caos per il club alabardato: dopo la comunicazione di altri tre punti di penalità, in mattinata è arrivata anche la notizia dell'esonero di Marino e il suo staff. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha inflitto, nella giornata di ieri, una nuova sanzione, che spinge la Triestina a un surreale -10 in classifica.

Le motivazioni della penalizzazione — Come confermato dal comunicato ufficiale della FIGC, questa nuova stangata è figlia delle gestioni passate: la penalizzazione è stata inflitta per "violazioni di natura amministrativa" a seguito di un deferimento dello scorso 8 settembre, su segnalazione della Lega Pro. Si tratta dell'ennesimo capitolo di un'estate e di un autunno da incubo per i tifosi triestini.

Questa stangata si somma infatti a un handicap già pesantissimo, formato da 13 punti conferiti a settembre e 7 punti risalenti alla scorsa stagione. Il totale della zavorra sale così a 23 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione. Una cifra mostruosa che rende la corsa alla salvezza una vera e propria mission impossible.

La classifica ora fa paura: fuori Marino, dentro Tesser — Sul campo, la Triestina di Marino aveva dimostrato di essere una squadra viva. Nelle prime giornate i giocatori avevano conquistato 13 punti, un bottino che, in condizioni normali, varrebbe oggi un tranquillo sesto posto in classifica, in piena zona playoff.

La realtà, però, è drammaticamente diversa e con la nuova penalizzazione, la classifica ufficiale del Girone A di Serie C recita:

L.R. Vicenza 28

Brescia 21

Lecco 21

Inter U23 19

Alcione Milano 17

Renate 13

Pro Vercelli 13

Pergolettese 12

AlbinoLeffe 12

Trento 12

Cittadella 12

Giana Erminio 11

Dolomiti Bellunesi 10

Virtus Verona10

Novara 10

Ospitaletto 9

Arzignano 9

Lumezzane 7

Pro Patria 7

Triestina -10

In seguito alla nuova penalizzazione, è arrivato anche la decisione dell'esonero di Marino e il suo staff. Il comunicato della Triestina: "US Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato Giuseppe Marino, insieme ai suoi collaboratori, dall’incarico di allenatore della prima squadra.

A Giuseppe Marino e a tutto lo staff, il club rivolge un sincero ringraziamento per il quotidiano impegno profuso per la causa, insieme all’in bocca al lupo per le migliori fortune professionali future". Al suo posto torna Tesser, già allenatore della Triestina tra il 2002 e il 2005 e nella stagione 2023-2024. Al nuovo allenatore il compito di un'impresa impossibile.