Trento-Brescia, dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE

Le due compagini si affrontano alle ore 18 in un match che si preannuncia equilibrato, con i tifosi ospiti che arriveranno in massa allo stadio Briamasco, La squadra di casa punta a bissare l'esordio vincente nella prima giornata

Stefano Sorce 31 agosto - 13:24

Trento e Brescia, domenica 31 agosto alle ore 18:00 allo Stadio Briamasco, si sfidano per il secondo incontro stagionale di Serie C girone A. Dopo l’esordio vincente contro la Giana Erminio, i trentini vogliono confermare il buon momento davanti al proprio pubblico e inaugurare la stagione casalinga con una prestazione convincente. Il Brescia dopo la sconfitta all'esordio nella gara casalinga contro l'Arzignano, va alla ricerca di un pronto riscatto. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Dove vedere Trento-Brescia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Trento-Brescia alle ore 18. La gara sarà visibile oltre che su Bet365, come sempre anche sui canali Sky, precisamente su SKY SPORT (canale 253) e NOW. Per tablet, pc e smartphone sarà visibile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Dopo aver iniziato la stagione con una convincente vittoria a Gorgonzola contro la Giana Erminio, il Trento è pronto a far risuonare il proprio tifo allo stadio Briamasco. Domani alle 18:00, i gialloblù ospiteranno l’Union Brescia per il secondo turno del Girone A di Serie C Sky Wifi. L’entusiasmo tra i tifosi è già palpabile: la squadra di Luca Tabbiani vuole sfruttare il vantaggio del fattore campo per confermare il buon avvio di campionato.

Dopo il 2-0 esterno, il Trento cerca continuità, mentre l’Union Brescia arriva da una sconfitta interna contro l’Arzignano Valchiampo e cercherà riscatto. Per questa sfida, Tabbiani ha convocato 23 giocatori, dovendo fare a meno di Fontana, Meconi, Miranda e Tarolli, out per infortunio o precauzioni. Sarà l’occasione per testare equilibri tattici, inserire i nuovi elementi e capire come la squadra reagisce alle pressioni di una sfida interna.

Prima trasferta della stagione… it’s !️#UnionBresciapic.twitter.com/v2OqunTXtJ

— UNION BRESCIA (@unionbrescia) August 31, 2025

In vista della seconda giornata del Girone A di Serie C, l’allenatore dell’Union Brescia, Aimo Diana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo impegno contro il Trento: “Per noi sarà un test importante”, ha spiegato il tecnico, “affrontiamo una squadra vivace, probabilmente più avanti di noi in questo momento, dato che non ha cambiato molto, allenatore compreso".

"Sono felice di affrontarla perché ci darà il termometro del nostro percorso di maturazione. Sarà un match di alto livello per la Serie C”. Diana ha anche fatto il punto sulla situazione dei giocatori: “Vido ha avuto un contrattempo con la febbre, ma l’ho ritrovato bene negli ultimi due giorni. Spagnoli è arrivato con un atteggiamento ottimale. Sapeva di essere in uscita a Padova, qui si sente parte di un progetto”.

Le probabili formazioni di Trento-Brescia — Mister Tabbiani si dovrebbe schierare con il consueto 4-3-3, con la presenza di Jacopo Pellegrini al centro dell'attacco. Il classe 2000 sarà affiancato da Nicola Dalmonte e Christian Capone. Aimo Diana, tecnico del Brescia, si affiderà all'esperienza ed alla freschezza di Luca Vido e Davide Di Molfetta. In difesa il trio Silvestri, Pasini e Rizzo.

Trento (4-3-3): Barlocco; Triacca, Cappelletti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati, Giannotti; Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Tabbiani

Union Brescia (3-4-1-2): Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Guglielmotti, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta; Vido, Maistrello. Allenatore: Diana