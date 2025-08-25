La sfida tra i granata retrocessi e i siciliani tra le ultime di formazioni, le novità e le ambizioni di due squadre che vogliono iniziare subito al meglio

Tra le sfide in programma questa sera per la prima giornata di serie C girone C, c'è grande attesa per Salernitana-Siracusa , con il ritorno in terza categoria dei granata dopo la retrocessione molto discussa della scorsa stagione e l'esordio dei siciliani promossi invece dalla serie D. Tra le varie piattaforme dove vedere il match c'è la possibilità della visione gratuita su Bet365, dopo essersi registrati gratuitamente al portale. La partita sarà disponibile anche su Sky Sport al canale 257 in tv e su SkyGO per gli abbonati da tablet, pc e smartphone.

L'annata della squadra di mister Raffaele non è iniziata al meglio con il ko in Coppa Italia contro il Sorrento, stessa sorte anche per il Siracusa contro il Foggia . Inoltre, il team di casa non potrà contare sull'apporto dei propri tifosi, con l'Arechi a porte chiuse dopo gli episodi di violenza accaduti nel playout contro la Sampdoria . Grandi pressioni per Inglese e compagni, nulla da perdere invece per la squadra di Turati, con l'entusiasmo degli esordi dalla propria parte.

Le probabili formazioni

Per la Salernitana mister Raffaele si affida a un 3-5-2 d'esperienza, senza contare sullo squalificato Anastasio. Confermatissimo Donnarumma tra i pali, con Mattino e Capobianco sulle fasce. Torna titolare Coppolaro, con Capomaggio per dare solidità a centrocampo, a supporto di Inglese e Liguori in attacco. Per il Siracusa del tecnico Turati invece, un 4-3-3 a trazione anteriore con Farroni tra i pali e il tridente formato da Di Paolo, Contini e Puzone per provare a scardinare il bunker granata e conquistare tre punti all'esordio.