Violenza domestica, dure accuse a Daniele Ragatzu alla vigilia del derby…

I fatti risalgono tra l'ottobre del 2016 e l'ottobre dell'anno successivo: secondo l'accusa, il calciatore avrebbe maltrattato, umiliato e insultato l'allora compagna e convivente, obbligandola a trascorrere le giornate chiusa in casa.

Redazione DDD

Daniele Ragatzu, 31 anni, ex giocatore del Cagliari e ora in forza all'Olbia, ha ricevuto le accuse della ex compagna, donna, 30 anni e originaria di Ozieri (Sassari).

In tribunale a Tempio: imputato il calciatore per maltrattamenti e stalking

Assistita dall'avvocata Cristina Cherchi, la donna ha raccontato di essere stata minacciata di continuo da Ragatzu, di aver subito vessazioni e richieste di denaro e di essere stata maltrattata anche quando era in attesa del loro figlio.

All'epoca dei fatti lavorava come cameriera in un ristorante a Olbia e il suo compagno - ha detto in aula - non gradiva che servisse al tavolo i suoi compagni di squadra. Mesi di maltrattamenti e minacce che la donna ha ricostruito minuziosamente, subiti non solo da lei ma anche dai suoi genitori: Ragatzu li avrebbe più volte minacciati di fare loro del male.

La presunta vittima ha di fatto confermato tutte le accuse che aveva mosso nella denuncia alle forze dell'ordine da cui è partita l'inchiesta, sfociata poi nel processo. Il difensore di Ragatzu, l'avvocato Filippo Pirisi, ha messo in evidenza nel contro esame alcune incongruenze nella ricostruzione della donna. Il tutto nella settimana che, in un altro ambito, sul campo di gioco, porta al derby odierno di Serie C fra Olbia e Torres. Una sfida molto sentitissima in Sardegna fra gli olbiesi e i sassaresi.