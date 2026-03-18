Si ferma Zaccagni: un problema serio per la Lazio, ma anche per l'Italia di Gattuso in ottica playoff

Federico Iezzi Collaboratore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 19:32)

Tegola per la Lazio e per la Nazionale: si è infortunato Zaccagni. Il centrocampista biancoceleste ha subito una lesione muscolare durante la partita di domenica sera contro il Milan. Rimarrà fermo per almeno un mese e dovrà saltare anche gli impegni con la Nazionale. Gattuso dovrà fare a meno di lui per i playoff del Mondiale.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Si ferma Zaccagni: salterà i playoff — Mattia Zaccagni si ferma. Il centrocampista della Lazio si è infortunato durante il posticipo di campionato contro il Milan, poi vinto dalla sua squadra. Una gioia durata poco. Perché si tratta di uno stop grave: gli esami medici parlano di una lesione alla coscia destra. Per essere precisi, come scritto nel comunicato stampa diffuso dalla società, si tratta di: "Una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra". Il centrocampista dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco per circa un mese.

Clicca sull'immagine per guardare le partite gratis su Sisal

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto Goldbet

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis su Lottomatica

Tegola per la Nazionale di Gattuso — Ma il problema non è solo della squadra di Maurizio Sarri. La Lazio, infatti, spera di recuperare il suo giocatore quantomeno per la metà di aprile, in particolare in tempo per poter giocare contro l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Si parla, quindi, del 21 aprile. Se le cose dovessero essere più complesse si andrebbe alla fine del mese oppure a Maggio. In ogni caso, questo è un danno serio anche per la Nazionale. Gattuso, infatti, dovrà rivedere le sue idee per le convocazioni relative al centrocampo visto che sarà impossibile che Zaccagni recuperi in tempo per poter scendere in campo nei playoff per il Mondiale. L'Italia gioca a fine marzo contro l'Irlanda del Nord ed eventualmente dovrà affrontare una seconda partita contro una tra il Galles o la Bosnia.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.