Rossoneri in cerca di riscatto, biancocelesti per consolidare la zona Europa. Ecco dove seguire il big match

Questa sera, domenica 2 marzo ore 20:45, il palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza ospiterà un match ad alta tensione tra Milan e Lazio , valido per la 27ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno obiettivi chiari: i rossoneri vogliono interrompere una serie negativa di due sconfitte consecutive in campionato, mentre i biancocelesti puntano a rafforzare la loro posizione nella corsa all’Europa.

Il Milan, reduce da un periodo complicato, deve ritrovare fiducia e risultati dopo le sconfitte contro Torino e Bologna e l’eliminazione dalla Champions League. L’allenatore Sérgio Conceição è sotto pressione e dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave come Ruben Loftus-Cheek, Emerson Royal e Alessandro Florenzi. Tuttavia, il ritorno di Kyle Walker potrebbe dare solidità alla difesa. Dall’altra parte, la Lazio di Marco Baroni arriva con il morale più alto. Nonostante alcune assenze importanti, tra cui Alessio Romagnoli e Taty Castellanos, i biancocelesti vogliono sfruttare le difficoltà del Milan per allungare il distacco in classifica e consolidare il loro posto tra le prime quattro.

Cosa aspettarsi

Il Milan cercherà di sfruttare il fattore campo per ritrovare slancio in una stagione finora altalenante. Occhi puntati su Santiago Gimenez, che ha già segnato cinque gol contro la Lazio in passato. Per i biancocelesti sarà fondamentale limitare i talenti individuali del Milan e sfruttare le ripartenze con giocatori come Zaccagni e Dia. Una sfida che potrebbe essere decisiva per gli equilibri della classifica. Il verdetto arriverà questa sera, ore 20:45.