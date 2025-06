Spagna-Italia Under 21 per la vetta del girone: il pronostico di DDD

Spagna-Italia Under 21: le due Nazionali, già qualificate ai quarti di finale, si sfidano per la vetta del gruppo A. Quote e pronostico

Enrico Pecci Redattore 17 giugno - 16:52

È il giorno di Spagna-Italia. Gli Azzurrini di Nunziata sfidano le Furie Rosse nell'ultima partita del gruppo A: entrambe le formazioni sono a punteggio pieno e già qualificate per i quarti di finale dell'Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Slovacchia. Chi vince questa sera si prende la vetta del girone.

Euro U21, Spagna e Italia a punteggio pieno: scontro diretto per il primo posto — L'Italia Under 21del Commissario Tecnico Nunziata ha vinto le prime due partite dell'Europeo di misura, battendo 1-0 la Romania ed i padroni di casa della Slovacchia. I due match sono stati decisi da Baldanzi e da Casadei, con la firma di Desplanches con un rigore parato nella sfida d'esordio. Per la Spagna, invece, sono già 5 le reti realizzate in due partite ma con 3 gol subiti. L'Under 21 delle Furie Rosse ha superato 3-2 la Slovacchia e 2-1 la Romania.

La selezione spagnola, che potrebbe schierare talenti del calibro di Cubarsì, Gavi e Lamine Yamal, rimane comunque favorita nei confronti degli Azzurrini ed in generale la squadra da battere anche in questo Europeo U21. Negli ultimi cinque precedenti la Spagna ha vinto in tre occasioni, anche se gli ultimi due confronti diretti sorridono agli Azzurrini: nel giugno 2019, sempre in un Europeo, l'Italia ha vinto per 3-1 con le reti di Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa (autore di una doppietta), mentre l'ultima sfida di marzo 2021 è terminata 0-0. Gli Azzurrini vogliono giocarsi le proprie chance.

Spagna-Italia Under 21, Furie Rosse favorite: quote e pronostico — Stando alle quote dei bookmakers, l'1 della Spagna si punta a 1.80, mentre il 2 dell'Italia è bancato a quota 4.33. A 3.60 il pareggio. Stessa quota per Over ed Under 2,5, ovvero 1.90, con l'opzione Goal a 1.80 ed il NoGoal a 1.95. Infine, il risultato esatto più probabile è un pareggio: l'1-1 si gioca infatti a 7.00, l'1-0 in favore della Spagna a 7.50.

