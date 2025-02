La Spal cambia ancora. La società di Ferrara ha infatti annunciato un nuovo allenatore in corsa per la sesta stagione di fila: dal 2019-2020 il club cambia guida tecnica nel corso della stagione. Stavolta l'esonerato è Andrea Dossena , nonostante due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre giornate: al suo posto arriva Francesco Baldini . La Spal è attualmente sedicesima nel girone B di Serie C ed è in zona playout . Il ribaltone è già ufficiale.

La società ha anche ripercorso la lunga carriera del tecnico: "Baldini inizia la carriera di allenatore nel 2011-2012 con gli allievi nazionali del Bologna, passando successivamente alla guida della squadra Primavera. Nel 2014 allena il Sestri Levante in Serie D, chiudendo il girone al secondo posto e vincendo i play-off nazionali. Nella stagione 2016-2017 guida l'Imolese in Serie D, ottenendo un secondo posto in classifica. Torna nel calcio giovanile, allenando l'Under 17 della Roma vincendo campionato e supercoppa di categoria. Successivamente allena la Primavera della Juventus. Nella stagione 2024 guida il Trento, chiudendo al decimo posto e qualificandosi per i play-off. A luglio 2024 viene ingaggiato dal Lecco in Serie C, per poi essere sostituito lasciando la squadra undicesima in classifica".