Spalletti, addio subito dopo lo Scudetto: come Liddas e Trap, come Capello e Allegri, come Conte…

Luciano Spalletti via da Napoli, poche settimane dopo la certezza del titolo. Un precursore, non certo toscano e sicuramente non fumantino, era stato Nils Liedholm. Con l'addio di Rivera, colse l'occasione per salutare il Milan poco dopo lo Scudetto della Stella del 1979. Al suo posto arrivò Massimo Giacomini.