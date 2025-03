Due partite in una, 3-0 al primo tempo, 0-3 al secondo: l'Italiapareggia con la Germania, ma non basta per proseguire il cammino in Nations League, vista la sconfitta di giovedì sera a Milano. Dopo la partita pareggiata a Dortmund, ai microfoni della Rai parla il ct Luciano Spalletti: "Ripartiamo dalle valutazioni della partita: siamo stati poco determinanti nel fare gioco, sia individualmente, sia come squadra. Poi, abbiamo preso coscienza che dovevamo fare di più, e abbiamo fatto l'Italia. Ogni partita da le notizie. Non faccio polemiche sull'arbitraggio. Per me, la squadra si è espressa bene, e forse avremmo meritato un po' di fortuna durante il forcing finale. Nel primo tempo, abbiamo sbagliato troppe pulizie sulle palle riconquistate, e non sapevamo gestire palla. Finché non potevo parlare negli spogliatoi, siamo stati in balia degli avversari. Nella ripresa, ci siamo ripresi e abbiamo fatto meglio". Questa di stasera, è stata la partita di ritorno dei quarti di finale di Nations League.