Spalletti: “Meritavamo i supplementari. La reazione è stata eccezionale. Kean? Un lottatore”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo il pareggio esterno contro la Germania . Il ct dell' Italia , dopo aver parlato ai microfoni della Rai , ha commentato con un pizzico di amarezza il risultato finale, frutto di una reazione importantissima dopo un primo tempo disastroso, in cui gli azzurri soccombevano per 3-0. "Penso che nell'analisi del doppio confronto, avremmo sicuramente meritato i tempi supplementari. Abbiamo concesso qualche azione che loro hanno sfruttato, che non ha niente a che vedere col livello superiore... Siamo noi che abbassiamo incredibilmente l'attenzione, oltre alle qualità che abbiamo, e concediamo troppo agli avversari. Sarebbe stato giusto andare ai supplementari". Ancora Spalletti : "Dobbiamo sistemare alcune cose, ed avere un equilibrio. Quel che diventa fondamentale è avere lo spessore della persona che s'è meritato di giocare queste gare. Perché, questi giocatori, hanno meritato di giocare queste partite. Forse, ho scelto male la formazione: se caliamo così tanto nel primo tempo...".

Spalletti post Germania-Italia: "Giocare dev'essere una gioia, non possiamo aver paura"

"Abbiamo fatto di tutto per metterli a loro agio, e non c'entrano timori caratteriali. Abbiamo sbagliato troppi palloni in uscita. Detto ciò, io sono sempre con i calciatori e sempre dalla loro parte. Per un allenatore, è scomodo vedere che i giocatori non vivano con gioia il campo da gioco: se si soffre la paura ancora prima che capiti qualcosa, è dura".