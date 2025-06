Le parole del Ct della Nazionale prima della partita contro la Norvegia

Filippo Montoli 5 giugno - 15:07

Continuano le discussioni in casa Italia sul caso Acerbi. Il Ct Luciano Spalletti, intervistato da SkySport alla vigilia della partita contro la Norvegia, ha risposto anche alla domanda sul difensore dell'Inter dopo il post pubblicato sui social. Il tecnico toscano ha anche punzecchiato Roberto Mancini per il suo like al messaggio di Acerbi.

Spalletti su Acerbi e Mancini — Nonostante un primo botta e risposta tra l'allenatore e il difensore, non sono tardate ad arrivare le nuove parole di Spalletti per il post che lo accusava di mancanza di rispetto: "Acerbi un giorno mi spiegherà come gli ho mancato di rispetto. Mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che fatto a me e alla Nazionale soprattutto". Conclude il discorso facendo riferimento al like messo da Roberto Mancini al messaggio del calciatore: "Non scherziamo: secondo me gli hanno rubato il telefono e c'è qualcuno che li mette per farlo passare male, può succedere. Ormai il telefono viene hackerato a tutti. Io penso che sia successo così, non vorrei pensare diversamente".

Le dichiarazioni sulla partita — Nel frattempo continuano le brutte notizie a Coverciano. È di oggi la notizia che anche Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro degli Azzurri. Spalletti però non è preoccupato: "Noi nel ruolo ne avevamo portati tre e uno doveva stare fuori. Ora almeno posso evitare di mandarne uno in tribuna. Siamo 21 senza contare i portieri. Domani giocheranno in 16 e poi ci sarà subito un'altra partita. Chi non gioca in quella di domani scenderà in campo nell'altra".

Ultime battute, infine, sul ballottaggio Di Lorenzo-Bastoni e sul fatto che la partita con la Norvegia sia effettivamente già decisiva per la qualificazione: "Ho già scelto chi far giocare. Può giocare Bastoni, può farlo Coppola, così come Rugani. Lo ho trovato con un'attenzione eccezionale. Appena chiamato è corso qui da noi. Ci siamo sentiti molto durante la stagione e lo stesso Farioli mi ha parlato molto bene del suo lavoro. Quella con la Norvegia è sicuramente la partita più importante del girone. Molto passa da questo confronto".