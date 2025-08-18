Spezia-Sampdoria: dove vedere la Coppa Italia LIVE e probabili formazioni

Da una parte una stagione bellissima chiusa da una delusione cocente, dall'altra una stagione da incubo che è finita nel modo migliore possibile: per entrambe è un modo per cancellare e ripartire

Alessandro Savoldi 18 agosto - 11:13

Spezia e Sampdoria sono pronte a dar vita a un affascinante derby ligure nel primo turno di Coppa Italia 2025/2026. Le due squadre si affronteranno oggi, 18 agosto, allo Stadio Picco: calcio d'inizio in programma alle 18.30.

Spezia e Sampdoria: l'avvicinamento alla partita — Il proverbiale rito di passaggio tra il calcio d’agosto e il campionato è come sempre il primo turno di Coppa Italia. Novanta minuti in cui le squadre possono iniziare a fare sul serio, provando per la prima volta quanto preparato in estate in una competizione ufficiale. Spezia e Sampdoria non fanno eccezione. Le due squadre hanno chiuso in modo antitetico la scorsa stagione. Da una parte, i bianconeri hanno dovuto arrendersi alla Cremonese in finale playoff, mancando la promozione in Serie A. Un duro colpo, visto e considerato che per diversi mesi la squadra di D’Angelo aveva cullato il sogno del salto di categoria direttamente dalla regular season.

La Sampdoria invece ha vissuto un anno da incubo, con tanto di retrocessione finale sul campo. I blucerchiati, che erano già ufficialmente in Serie C, sono saliti sull’ultimissima scialuppa. Prima la penalità comminata al Brescia ha dato una seconda chance alla squadra di Evani, poi i liguri sono stati bravi a superare la Salernitana nei playout. Una vera e propria boccata di ossigeno per una istituzione del nostro calcio come la Sampdoria.

Sul mercato lo Spezia ha dovuto far fronte a diverse partenze importanti. Il gioiellino della scorsa annata, Francesco Pio Esposito, ha fatto ritorno all’Inter. Al suo posto un’altra baby promessa nerazzurra, questa volta dell’Atalanta. Si tratta di Vanja Vlahovic, protagonista di un’ottima pre-stagione. In difesa invece l’Aquila ha perso Bertola, ora all’Udinese. Al suo posto ci sarà Cistana. E poi Sarr, dalla Cremonese, in porta, Candela dal Venezia, ultimo arrivato, Comotto dal Milan in prestito e Gabriele Artistico, in prestito dalla Lazio.

La Samp, a sua volta, ha cambiato tanto. Il prestito di Akinsanmiro non è stato rinnovato, così come quello di Veroli. In uscita anche il centrocampista Meulensteen e Ronaldo Vieira, oltre a Yepes. I rinforzi però sono stati importanti. Lo spagnolo Victor Narro dovrebbe trovare tanto spazio, così come Ferri e Henderson. In difesa Simone Romagnoli sarà il nuovo centrale. Infine l’avvicendamento in panchina, con il Doria che punta su Massimo Donati, di ritorno da un’esperienza in Grecia terminata con un esonero anzitempo.

Le probabili formazioni — Lo Spezia di D’Angelo dovrà affidarsi al secondo portiere Mascardi, visti i problemi muscolari occorsi a Sarr. Davanti a lui il 3-5-2 che l’allenatore pescarese ha proposto con continuità negli ultimi anni. I tre difensori sono Wisniewski, Hristov e il neo-acquisto Cistana. Mateju giocherà per l’occasione alto a destra, nonostante nella scorsa stagione spesso abbia trovato spazio in difesa. In mezzo al campo la stella della squadra Salvatore Esposito, con Nagy e uno tra Kouda e Candelari. In vantaggio quest’ultimo, mentre dalla panchina Kouda e Zurkowski scalpitano per trovare minuti. A sinistra Aurelio conferma la sua titolarità. Davanti Artistico e Di Serio pronti a cominciare, mentre Vlahovic riposerà in vista dell’inizio del campionato.

La Sampdoria risponde con Ghidotti in porta. Si tratta di una delle poche certezze dei blucerchiati, ancora alla ricerca della miglior versione di se stessi. Il modulo potrebbe essere un 3-5-2, specchiando la scelta di D’Angelo. Riccio e Ferrari certi del posto in difesa, Ioannou e Giordano si contendono l’ultima maglia: con il cipriota ex-Como in campo si passerebbe al 4-2-3-1, ma Donati dovrebbe puntare su Giordano. Largo a sinistra Benedetti, a destra Depaoli. In mezzo al campo pronti Bellemo, Henderson e Ferri. Davanti ci sarà Coda affiancato da Sekulov.

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Mateju, Nagy, Esposito, Candelari, Aurelio; Di Serio, Artistico. Allenatore: Luca D’Angelo

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Giordano; Depaoli, Bellemo, Henderson, Ferri, Benedetti; Coda, Sekulov. Allenatore: Massimo Donati

Dove vedere Spezia-Sampdoria in TV e streaming LIVE — La Coppa Italia è visibile in chiaro sulle reti Mediaset. Spezia-Sampdoria non fa eccezione: la partita sarà disponibile sul canale tv Italia Uno. Possibilità di guardare il match anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il calcio d’inizio al Picco è previsto per le 18.30 di lunedì 18 agosto.