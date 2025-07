Sampdoria, Massimo Donati è il nuovo allenatore: il comunicato

Dopo alcune esperienze in Serie D e C e la spedizione in Grecia, l'ex calciatore allenerà per la prima volta in cadetteria

La Sampdoria ha annunciato Massimo Donati come nuovo allenatore della Prima Squadra. L'ex centrocampista, quindi, torna ad allenare quasi due anni dopo la piccola esperienza in Grecia.

La carriera di Donati Classe 1981, Massimo Donati ha avuto una modesta carriera agonistica, durante la quale giocava come centrocampista. Fece il suo esordio tra i professionisti con la maglia dell'Atalanta in Serie B nella stagione 1999/2000 e, in quella seguente, esordì anche in Serie A. Nell'estate del 2001 divenne un giocatore del Milan, con cui collezionò 28 presenze tra campionato, Coppa Italia e l'allora Coppa UEFA (oggi Europa League). Negli anni seguenti, giocò per altri club in A: Parma; Torino; Samp; Messina e di nuovo Atalanta. Nel 2007 passò al Celtic, con il quale debuttò in Champions League e vinse due trofei: campionato 2007/2008 e Coppa di Lega scozzese 08/09.

Dal 2009, anno del ritorno in Italia, al 2016 vestì tre maglie differenti: Bari, due volte; Palermo e Verona. Nel 2016 tornò in Scozia, giocando prima per l'Hamilton e poi per il St. Mirren, con cui vinse la Serie B scozzese 2017/2018. Per pochi mesi del 2021, Donati allenò la Sambenedettese in Serie D. Nella stagione 22/23, ha vinto col Legnago il suo girone in D e, nell'annata seguente, ha esordito da tecnico in C. Da luglio a dicembre dello scorso anno, Donati ha allenato i greci dell'Athens Kallithea.

Donati alla Sampdoria, il comunicato del club Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la squadra blucerchiata ha annunciato l'arrivo del classe 1981 sulla panchina della Prima Squadra: "Cari tifosi blucerchiati, so quanto gli ultimi mesi siano stati difficili, pieni di frustrazione, domande e di un innegabile desiderio di cambiamento. Il vostro sostegno incrollabile è stato il cuore pulsante del mondo blucerchiato e, oggi, tutti insieme è il momento di voltare pagina e guardare oltre. Sono quindi lieto di annunciare Massimo Donati come nuovo tecnico della prima squadra".

"Massimo Donati, un tecnico giovane ma con una profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale. Ex centrocampista tra le altre anche della nostra Sampdoria, Massimo ha costruito una carriera da allenatore promettente, definita da idee chiare, professionalità e capacità di ottenere il meglio da giovani talenti. Il suo lavoro negli ultimi anni non è passato inosservato e siamo certi che la sua passione e la sua leadership sapranno fare la differenza. La nostra ambizione è chiara: vogliamo rilanciare il nostro club a partire proprio da un’identità calcistica riconoscibile, capace di onorare la storia della Sampdoria" conclude il comunicato il presidente Matteo Manfredi.