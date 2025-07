L'attaccante italiano ritorna a giocare in Italia dopo un lungo periodo di pausa ed è pronto a ripartire dalla Serie C: si attende ora la firma e l'ufficialità

Giorgio Abbratozzato 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 18:21)

Stefano Okaka è pronto a rimettere gli scarpini e scendere in campo. Dopo quasi due anni di inattività dopo l'esperienza in Turchia, con la maglia dell'Istanbul Basaksehir, l'ex attaccante di Roma, Sampdoria e Udinese ripartirà a 35 anni dalla Serie C. Okaka è pronto a firmare con il Ravenna.

Il Ravenna, una nuova possibilità per Stefano Okaka — Il calciatore negli ultimi due anni non ha ricevuto offerte che lo stimolassero. Perciò ha deciso di non giocare con nessuna squadra, allenarsi da solo e attendere il momento e l'occasione giusta per tornare in campo.

La proposta del Ravenna ha cambiato le carte in tavola. Il presidente Ignazio Cipriani ha deciso di anticipare la concorrenza e contattare personalmente il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma, illustrandogli il progetto e convincendolo a rimettersi in gioco

La Serie C 2025/26 è in attesa di ufficializzare i ripescaggi e la composizione dei gironi dopo che Brescia e SPAL sono state escluse. Il 24 luglio verrà confermato il ritorno del Ravenna e l’ingresso dell’Inter Under 23, mentre il giorno successivo saranno svelati i tre gironi, con il Ravenna destinato a finire nel girone B.

Stefano Okaka e i motivi della lunga pausa — Qualche mese fa, proprio Stefano Okaka aveva toccato diversi temi nel corso di un'intervista per Sky Sport. "Il tempo va veloce, dopo vent'anni per la prima volta mi sono un po' fermato per godermi la famiglia e il tempo libero", aveva detto l'attaccante a proposito della "pausa" dopo l'avventura in Turchia. "Alla fine passavo tutto il tempo ad allenarmi e guardare partite di calcio in TV in continuazione, il calcio è la mia vita da quando sono nato".

"La mia ultima avventura è stata a Istanbul per due stagioni. Avevo un altro anno di contratto, ma decisi di interrompere il rapporto. Tramite mio fratello Carlo, che è il mio agente, ho ricevuto tante offerte in questi mesi, ma ho preferito prendermi il mio tempo perché volevo un progetto che mi stimolasse. Ma mi sento sempre un calciatore, certo! Mi alleno e sto bene. Da dove mi piacerebbe ripartire? Non so sinceramente. Io mi alleno e, ripeto, sto davvero bene. Se c'è qualche progetto che mi stimola, vediamo…".

Il progetto, dunque, è arrivato. Okaka è pronto a ripartire dal Ravenna con nuovi obiettivi da raggiungere. E a proposito di soddisfazioni personali, così si era espresso nell'intervista: "Per me il sogno non è mai la destinazione, ma la strada che fai per arrivare a destinazione. E io di strada sento di averne ancora da fare…".