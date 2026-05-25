La Roma si è assicurata il ritorno nell'Europa che conta con Como, Napoli e Inter.
Stephan El Shaarawy saluta la Roma tra ricordi e grandi emozioni
La Roma ritrova ufficialmente un posto nell'Europa più importante e conquista l'accesso alla prossima edizione della Champions League, spezzando un lungo digiuno che durava da ben 7 anni. La certezza matematica del traguardo è arrivata sul campo dello Stadio Marcantonio Bentegodi, dove i giallorossi si sono imposti per 2 reti a 0 contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata di campionato, grazie alle reti del solito Malen e di El Shaarawy. Con questo successo la squadra capitolina chiude la stagione al terzo posto in classifica con 73 punti totali, posizionandosi alle spalle dell'Inter campione d'Italia e del Napoli secondo.
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Le dichiarazioni di Svilar dopo la qualificazione della Roma in ChampionsLa serata del Bentegodi ha celebrato anche il trionfo personale di Mile Svilar. Pochi minuti prima del calcio d'inizio, l'estremo difensore ha ricevuto dalla Lega Serie A il premio come miglior portiere del campionato per la stagione 2025-2026, confermando il successo personale già ottenuto nell'annata precedente.
Ai microfoni di Centro Suono Sport, ha ripercorso la stagione, parlando della sua felicità per i tifosi giallorossi: "Li voglio ringraziare, gli voglio bene e sono veramente strafelice per loro, perché lo meritano davvero".
Ha parlato successivamente di Gian Piero Gasperini, grande artefice del cambio di rotta dei giallorossi nonostante i numerosi diverbi con la società: "Anche nei momenti meno buoni, magari tre o quattro settimane fa, lui continuava a ripeterci che ce l’avremmo fatta, che saremmo andati in Champions. Ci ha fatto credere sempre in questo obiettivo e poi ci abbiamo creduto tutti insieme".
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Infine ha parlato emozionato del modo in cui è stato raggiunto l'obiettivo: "Un club come la Roma, deve stare sempre in Champions. Raggiungerla così, in questo modo è veramente...non so come dirvelo, però, una cosa da brividi. Davvero bellissimo".
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