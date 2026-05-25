La Roma ritrova ufficialmente un posto nell'Europa più importante e conquista l'accesso alla prossima edizione della Champions League, spezzando un lungo digiuno che durava da ben 7 anni. La certezza matematica del traguardo è arrivata sul campo dello Stadio Marcantonio Bentegodi, dove i giallorossi si sono imposti per 2 reti a 0 contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata di campionato, grazie alle reti del solito Malen e di El Shaarawy. Con questo successo la squadra capitolina chiude la stagione al terzo posto in classifica con 73 punti totali, posizionandosi alle spalle dell'Inter campione d'Italia e del Napoli secondo.

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Le dichiarazioni di Svilar dopo la qualificazione della Roma in Champions

La serata del Bentegodi ha celebrato anche il trionfo personale di. Pochi minuti prima del calcio d'inizio, l'estremo difensore ha ricevuto dallail premio comeper la stagione, confermando il successo personale già ottenuto nell'annata precedente.

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Mile Svilar festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Ai microfoni di Centro Suono Sport, ha ripercorso la stagione, parlando della sua felicità per i tifosi giallorossi: "Li voglio ringraziare, gli voglio bene e sono veramente strafelice per loro, perché lo meritano davvero".

Ha parlato successivamente di Gian Piero Gasperini, grande artefice del cambio di rotta dei giallorossi nonostante i numerosi diverbi con la società: "Anche nei momenti meno buoni, magari tre o quattro settimane fa, lui continuava a ripeterci che ce l’avremmo fatta, che saremmo andati in Champions. Ci ha fatto credere sempre in questo obiettivo e poi ci abbiamo creduto tutti insieme".

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Poi ha parlato della Roma di nuovo in Champions e deiche potranno tornare a sentire quell'inno: "Anche quando guardavo le partite di Europa League e Conference in televisione, prima di arrivare qui, vedevo quanto questa piazza meritasse certi palcoscenici. La Roma merita di stare dove sta oggi".

Infine ha parlato emozionato del modo in cui è stato raggiunto l'obiettivo: "Un club come la Roma, deve stare sempre in Champions. Raggiungerla così, in questo modo è veramente...non so come dirvelo, però, una cosa da brividi. Davvero bellissimo".

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