La Juventus, dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Fiorentina con il risultato di 0-2 nell'ultima partita giocata all'Allianz Stadium, si trova al sesto posto a quota 68 punti rischiando seriamente di non entrare nella prossima Champions League. Infatti se la Vecchia Signora vuole centrare l'obiettivo iniziale, deve sperare che Milan (70 punti), Como (68 punti) e Roma (70 punti) facciano un passo falso, oltre a dover battere obbligatoriamente il Torino nel derby in trasferta.

Luciano Spalletti al termine della gara ha dichiarato che sarebbe potuta anche andare peggio di così, mancando la qualificazione all'Europa League scuotendo l'ambiente juventino, che questa volta non è d'accordo con le dichiarazioni dell'allenatore bianconero che avrebbe sicuramente dovuto mostrare più rabbia per l'anonima partita di domenica scorsa. Sulla questione ha lasciato delle dichiarazioni interessanti Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus.

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Crisi Juventus senza fine, le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi

, ex calciatore della Juventus che nelvinse la Champions League entrando per sempre nella storia dei bianconeri, conosce bene le ambizioni del club. In una lunga intervista a Tuttosport, ha iniziato parlando delle ultime partite della Juventus, dichiarando di aver perso fiducia: "Dopo Verona ero rimasto spiazzato, poi a Lecce avevo rivisto un po’ di brio. Con la Fiorentina invece non ho visto nulla. La Juve è crollata proprio nel momento decisivo della stagione". Ha continuato dichiarando di non capire il motivo di questo blackout: "Mi immagino l’allenatore a martellare il gruppo sull’importanza della partita tra allenamenti e video eppure non è servito a nulla".

3 Feb 2001: Alessio Tacchinardi e Gianluca Zambrotta della Juventus festeggiano un gol durante la partita di Serie A Atalanta - Juventus giocata allo Stadio Azzurri d'Italia di Bergamo. Credito obbligatorio: Grazia Neri/ALLSPORT

Secondo lui, il motivo è che nessuno ha trasmesso ai calciatori l'identità storica della Juventus: "Queste dinamiche da Juve non sono state trasmesse. L’unico a farlo davvero è stato Antonio Conte. Vincere non sembra interessare più ai giocatori. Come si può essere soddisfatti di un quarto posto in una situazione del genere?".

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Infine chiude dicendo chi, secondo lui, può essere l'uomo giusto per rimettere in piedi una delle squadre più vincenti della storia del calcio: ". Non so in quale ruolo, ma se parlasse lui a certi giocatori l’atteggiamento cambierebbe. Come Maldini al Milan, darebbe adrenalina, entusiasmo e senso di appartenenza”.

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