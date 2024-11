Taranto penalizzato: -4 punti ed ultima posizione in classifica in Serie C

Taranto, penalizzazione ufficiale: ultimo posto nel girone C di Serie C

Il Taranto finora aveva raccolto 10 punti nel girone C di Serie C. La squadra scende così a quota 6 punti e va ad occupare l'ultimo posto in classifica dietro alla Juventus Next Gen di Montero. Questo il comunicato ufficiale del TFN: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto FC 1927 (Girone C di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club".