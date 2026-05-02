In una lunga intervista concessa ai microfoni di Dazn, Igli Tare, attuale direttore sportivo del Milan, ha ricordato gli anni passati alla Lazio con lo stesso ruolo e il rapporto con il presidente, Claudio Lotito: “Geniale nel fare scelte forti, ma si addormentava durante le trattative e poi intervenivo io”.

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Gli anni di Lotito e Tare alla guida della Lazio

Tare ha parlato di come è stato lavorare nel club capitolino, delle difficoltà e delle differenze con il Milan:E cosa differenzia il suo lavoro al Milan rispetto al suo vecchio club?

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Il rapporto con il presidente Lotito

Il direttore sportivo rossonero, poi, ha raccontato anche qualche retroscena del 'personaggio' Lotito, presidente della Lazio.

Claudio Lotito, presidente della Lazio (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il rimpianto di Higuain

Per quanto riguarda i suoi anni da ds dei biancocelesti, Tare, ha un solo rimpianto. Di non essere riuscito a portarealla Lazio.

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