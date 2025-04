Ternana, colpo di scena: esonerato Abate, al suo posto Liverani

Ternana, secondo esonero per Abate

Oggi è 1 aprile, eppure non è uno scherzo. Una vera e propria stagione surreale, quella che sta vivendo la Ternana quest'anno. Il secondo posto in classifica non è bastato alla dirigenza per confermare in queste ultime partite Ignazio Abate. L'allenatore italiano, fin qui, stava disputando un'ottima stagione ma è stato esonerato per la seconda volta in stagione. Già due mesi fa Abate era stato esonerato, salvo poi essere richiamato in corso d'opera.