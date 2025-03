Finisce 0-0, come all'andata, il derby dell'Umbria tra Ternana e Perugia. La partita, che nel complesso ha conosciuto poche emozioni, ha visto come protagonisti i legni. Quattro in totale quelli colpiti dalle due squadre. Il pareggio non accontenta nessuna delle due, in particolare i rossoverdi che, con la vittoria dell'Entella, vanno sotto di quattro punti dal primo posto. Gli ospiti, invece, guadagnano un solo punto sullo sconfitto Gubbio e sul decimo posto che vorrebbe dire playoff.