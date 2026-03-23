Quanto accaduto ha avuto luogo nel mese di ottobre, quindi cinque mesi fa, e la Procura Federale ha effettuato un'indagine

Jacopo del Monaco 23 marzo - 12:57

Un particolare episodio ha avuto luogo nella Terza Categoria lombarda, ovvero la nona ed ultima divisione del calcio italiano. Durante la partita tra A.S.D. Galgagnano e l'Union Mulazzano, infatti, l'allenatore della squadra ospite Matteo Ciceri non poteva essere in panchina perché squalificato. Tuttavia, il tecnico giallorosso ha deciso di eludere la sanzione e si è presentato al campo di gioco travestendosi da prete. Alcuni comportamenti, però, hanno fatto saltare la copertura e la Procura Federale, dopo un'attenta indagine, ha deciso di dargli una sanzione molto pesante.

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Terza Categoria, allenatore si traveste da prete, invade il campo ed aggredisce gli avversari — Nella nona ed ultima divisione del calcio italiano, durante una gara disputata nel mese di ottobre ha avuto luogo un episodio molto particolare. Come riportato da diverse testate giornalistiche nazionali, infatti, nel match tra A.S.D. Galgagnano e l'Union Mulazzano il tecnico della squadra ospite, Matteo Ciceri, non poteva essere dell'incontro per guidare la sua squadra a causa di una squalifica. Tuttavia, l'allenatore del club giallorossi ha deciso di infrangere le regole e si è presentato lo stesso al campo in cui ha avuto luogo la partita tra le due squadre lombarde.

Ciceri ha ben pensato di presentarsi a bordo campo sotto mentite spoglie, optando per un vestito da prete. Alcuni comportamenti che possiamo definire poco consoni all'abbigliamento, però, hanno fatto saltare la copertura. Ciceri ha seguito la partita dall'esterno del campo, in cima ad una scala, urlando e dando indicazioni ai suoi calciatori. Poi, ha effettuato per due volte invasione di campo e, dopo le reti che la sua Union Mulazzano ha segnato, ha aggredito gli avversari con calci ed insulti.

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Stando al referto, inoltre, il tecnico avrebbe anche raggruppato la squadra prima dell'incontro, comunicando la formazione iniziale ai suoi calciatori. La denuncia, ovviamente, ha portato la Procura Federale ad effettuare delle indagini ed in seguito la palla è passata alla FIGC che, nei giorni scorsi, ha preso dei provvedimenti nei confronti di Ciceri. L'allenatore è stato sanzionato con quattro mesi di squalifica, che si sono aggiunti dunque alla squalifica già in essere. Sanzione anche per il presidente della squadra, punito con due mesi di inibizione e una ammenda da 500 euro.

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