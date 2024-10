È già vigilia di Champions League per la Juventus di Thiago Motta . Domani sera, alle ore 21.00, la squadra bianconera tornerà all'Allianz Stadium per ospitare lo Stoccarda . Vlahovic e compagni cercano la terza vittoria su tre nella nuova "fase a campionato" della massima competizione europea. Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa accompagnato da Perin .

Juve-Stoccarda, Perin: "Rinnovo? Vogliamo continuare insieme"

Come annunciato da Thiago Motta, domani torna McKennie dopo l'infortunio. Con lo squalificato Di Gregorio, in porta ci sarà invece Perin. Il portiere della Juventus, in conferenza stampa, ha parlato anche del rinnovo: "Stiamo parlando con la società per un rinnovo di contratto, nel prossimo futuro vedremo. C’è la voglia di continuare da entrambe le parti e nei prossimi giorni ci saranno novità".