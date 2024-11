È di nuovo vigilia di campionato. Torna la Serie A dopo la terza sosta stagionale per le Nazionali, in programma c'è subito un big match in uno degli anticipi del sabato. A San Siro, alle ore 18.00, saràMilan contro Juventus. I bianconeri per restare in scia di Napoli ed Inter, la squadra di Paulo Fonseca per rimettersi subito in corsa per lo Scudetto. Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa.