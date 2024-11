Le probabili formazioni di Milan-Juventus: bianconeri senza diversi big in attacco ed in difesa. Le scelte di Fonseca e Thiago Motta.

Paulo Fonseca ha recuperato tutti i big, da Theo Hernandez e Morata a Gabbia. Solo il difensore rossonero è in ballottaggio con Thiaw per affiancare Tomori. Verso la titolarità anche il ritrovato Leao al fianco di Pulisic e Musah, che dovrebbe essere confermato sulle trequarti. In casa Juventus invece sono diversi i big assenti: oltre a Bremer, Milik e Cabal mancherà anche Dusan Vlahovic. Al posto del serbo, come punta centrale atipica, dovrebbe agire uno tra Weah e Yildiz.