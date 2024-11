Quando la passione prende forma: le coreografie più belle di Milan-Juventus

Le più belle coreografie realizzate dai tifosi durante i match che hanno messo difronte Milan e Juventus.

Lorenzo Maria Napolitano 21 novembre - 23:43

Non è vero che la passione è qualcosa di astratto, il sentimento lo si può dimostrare in più e più modi: compiendo un gesto, dicendo una parola, perché no, dando vita ad uno spettacolo. Questo è il caso su cui scriveremo oggi: migliaia di tifosi che danno vita a coreografie sensazionali per dimostrare affetto, vicinanza e supporto ai loro beniamini. Parliamo di veri e propri capolavori, che spesso comportano grande sacrificio e grandi spese a chi le realizza. Ma non importa, perché per la propria squadra si è disposti a tutto. Questo lo hanno dimostrato sicuramente i tifosi di Milan e Juventus, che quando si sono incontrati hanno dato vita a spettacoli sugli spalti attraverso coreografie mozzafiato. Di seguito vi proponiamo alcune delle più belle.

"Curva Sud", Milan-Juventus. Stagione 2022/2023 — Una delle più belle coreografie realizzate dai tifosi del Milan è quella ritratta nella prossima immagine. Era in corso la stagione 2022/2023 ed i rossoneri di Stefano Pioli affrontavano la squadra di Max Allegri. Entrambe le squadre non erano sufficientemente attrezzate per vincere il campionato, che alla fine ha incoronato il Napoli di Luciano Spalletti. Non per questo, però, i tifosi si sono tirati indietro dal manifestare il proprio orgoglio milanista. Il match finì 2-0 in favore della squadra di casa, grazie alle reti di Fikayo Tomori e Brahim Díaz.

"Il grande incubo", Milan-Juventus. Stagione 2017/2018 — La Champions League è la competizione più prestigiosa e affascinante d'Europa. Ed il Milan è sicuramente una delle squadre più accreditate in tal senso, dato che può vantare addirittura 7 vittorie tra Coppa dei Campioni e Champions League. Ad affrontare i rossoneri il 27 ottobre 2017 tocca alla Juventus, reduce dall'ennesima sconfitta nella massima competizione europea contro il Real Madrid, a Cardiff. La Curva Sud ha così deciso di accogliere i bianconeri, a pochi giorni da Halloween. Una grande zucca domina l'immagine in cui vengono raffigurate 7 lapidi, su cui sono incise le finali perse dalla Juventus. Questa coreografia è senz'altro apprezzata anche da parte dei tifosi di altre squadre, soliti a deridere la Vecchia Signora per venire meno proprio all'ultimo atto. In quel caso a vincere fu la Juventus, grazie alla doppietta di Gonzalo Higuaín.

"Magica", Juventus-Milan. Stagione 2014/2015 — Infine, l'ultima coreografia che vogliamo proporre è realizzata dai tifosi della Juventus. In un campionato in cui i bianconeri sarebbero stati protagonisti con l'ennesima vittoria, l'allora Juventus Stadium ha sempre regalato spettacolo. In questo caso, il 7 febbraio contro il Milan, i rossoneri vennero accolti da quest'enorme scritta "Magica", volta a valorizzare la squadra torinese. Il Milan non era nel miglior momento della sua storia, e la squadra di Allegri era una vera macchina di guerra e, infatti, non ci fu partita quella sera. Un netto 3-1 per i padroni di casa Tévez, Bonucci e Morata. Per la squadra di Inzaghi, invece, segnò Antonelli.