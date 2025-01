Thiago Motta: “Abbiamo giocato molto bene, lavoriamo per vincere”

Nel post partita di Juventus-Milan, conclusasi con una vittoria per 2-0 dei bianconeri , Thiago Motta ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi. L'allenatore della Juventus ha elogiato l'approccio della squadra, che ha mostrato solidità difensiva e incisività nei momenti chiave del match. Il tecnico italo-brasiliano ha anche ribadito che questa vittoria rappresenta un segnale importante per il prosieguo della stagione, ma ha invitato il gruppo a mantenere alta la concentrazione.

Juventus-Milan, le parole di Thiago Motta a Dazn

“Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ogni allenamento e momento della giornata è per fare la partita e vincerla. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, partite così si vincono con tanto lavoro quotidiano di questi ragazzi che ringrazio e stanno migliorando perché lavorano con tanto impegno superando le molte difficoltà che abbiamo avuto. Vittorie come queste sono la giusta ricompensa".