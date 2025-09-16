Da un Napoli travolgente al Pisa che non vince giocando bene, passando per un Derby d'Italia spartiacque e per la Roma sconfitta in casa dal Toro: ecco cosa ci ha detto questo turno di campionato

Alessandro Savoldi 16 settembre - 09:02

Juventus e Napoli piazzano la terza vittoria in fila e volano al comando in Serie A. Perde la Roma, perdono ancora l'Inter e la Lazio. Nelle zone meno nobili della classifica il Sassuolo conquista tre punti pesanti, mentre la Fiorentina di Pioli fatica non poco. Ecco tutti i top e i flop del week-end appena concluso.

I top di questo turno di Serie A — Tra i top di giornata si prende la copertina il Napoli di Conte. Impatto mostruoso a Firenze nei primi minuti e la sensazione che i partenopei siano davvero la squadra da battere. L'acquisto di Hojlund paga subito dividendi, così come la scelta di puntare su De Bruyne. Ora, con l'inizio della Champions League, gli azzurri dovranno essere bravi a gestire le energie, senza sacrificare una delle due competizioni. A occhio hanno tutte le carte in regola per farcela.

Vola anche la Juventus firmata Tudor. Nonostante una prestazione non esaltante, i bianconeri vincono il Derby d'Italia contro l'Inter in rimonta con un gol nel recupero di Adzic. Una vittoria sporca e pesante come questa non può far altro che galvanizzare un ambiente che sembra ormai sintonizzato sulle stesse frequenze in tutte le sue componenti. Vince, e vince bene, anche l'Atalanta. I bergamaschi si sbloccano e battono il Lecce 4-1 davanti al proprio pubblico. Sugli scudi Zalewski e De Ketelaere, il primo con un gol e un assist, il secondo con una doppietta. Per i nerazzurri questo risultato scaccia, almeno momentaneamente, la crisi di inizio stagione.

Buon fine settimana per il Sassuolo, che sconfigge una Lazio spenta e trova i primi punti di questa Serie A, e per il Milan, al secondo successo consecutivo contro un avversario ostico come il Bologna. Da segnalare il primo gol italiano di Modric, eterno fuoriclasse e mvp della partita di San Siro. Tiene bene il passo anche un Udinese ancora imbattuta. I tre punti sul prato dell'Arena Garibaldi di Pisa valgono ai friulani il terzo posto in coabitazione con la Cremonese, fermata sullo 0-0 dal Verona.

I flop della terza giornata — Secondo week-end da dimenticare per l'Inter. Il giudizio di flop non è tanto legato alla prestazione, che non è mancata, ma alla confusione che pare esserci in via della Liberazione e alla Pinetina. Dalle scelte tecniche a quelle di mercato, tanti pezzi del puzzle non sembrano essere al loro posto. Chivu dovrà trovare la quadra in fretta, perchè davanti, come detto, si corre.

Prima sconfitta in giallorosso invece per Gianpiero Gasperini. La Roma cade in casa con un Torino sparagnino ma efficace, grazie a un gran gol del Cholito Simeone. Male, invece, il duo argentino Dybala-Soulé. Il primo pare lontanissimo dalla condizione migliore, ma anche da una condizione sufficiente per incidere, il secondo invece non trova il guizzo vincente.

Anche la Lazio non riesce a decollare dopo i cinque gol inflitti al Verona prima della sosta. La sensazione è che l'annata dei ragazzi di Sarri rischia di essere una montagna russa continua. Brutti segnali poi per la Fiorentina, che perde sì contro i campioni in carica, ma che allo stesso tempo è ancora senza vittorie e con un solo punto in classifica. Ancora a secco, poi, Kean, Dzeko e Piccoli, con gli unici gol che sono arrivati da Ranieri e Mandragora.

Da sottolineare anche le difficoltà di Pisa e Parma, pur avendo come denominatore comune qualche errore di troppo. I nerazzurri e i crociati non hanno certo sfigurato, ma non sono riusciti a portare a casa la vittoria per la terza volta di fila. Vista la necessità di punti salvezza, iniziare a muovere la classifica sarebbe stato utile.