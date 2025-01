Termina con il risultato di 1-1 un bel derby tra Torino e Juventus: tra le due squadre, succede tutto nel primo tempo.

Luca Paesano Redattore 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 20:08)

Termina in parità il derby della ventesima giornata di Serie A tra Torino e Juventus. Allo Stadio Olimpico finisce 1-1, con le reti di Kenan Yildiz e Nikola Vlasic, entrambi nel corso del primo tempo. Un risultato che quindi non cambia le classifiche delle due squadre, con la Juventus che fallisce una ghiotta occasione per riavvicinarsi alla Lazio. Il Torino invece resta fermo a metà classifica, salendo a 22 punti totali.

Torino-Juventus, il primo tempo — Neppure il tempo di cominciare, che il derby regala già le prime scintille. Al secondo minuto di gioco, un pallone scivola in fallo laterale e finisce diritto verso la panchina granata che lo fa sparire. McKennie non la prende bene e parte subito la prima mischia della giornata. Il Torino difende uomo su uomo con coraggio, la Juventus riesce in tal modo a smuovere più facilmente i granata e trovare spazi. Al 7', i bianconeri trovano subito la via del gol dopo un avvio di gara convincente. La squadra di Thiago Motta muove palla sulla destra fino a trovare Yildiz. Il turco si illumina, manda a vuoto Borna Sosa, si accentra e con il sinistro la piazza precisa all'angolino. 1-0 Juve, con Milinkovic Savic che forse avrebbe potuto fare qualcosa in più.

Dopo poco, arriva però la risposta del Torino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La battuta di Vlasic scavalca tutti e arriva sul secondo palo, dove arriva Linetty, inspiegabilmente solo, che da pochi passi non riesce clamorosamente a centrare la porta. Grande occasione sciupata per i granata. che poi rischiano di subire il raddoppio. La retroguardia di Vanoli è ancora messa male in campo quando Mbangula riparte e serve Nico Gonzalez con un filtrante. L'argentino, solo avanti al portiere, batte a rete per il 2-0, ma Fabbri ferma tutto per un fuorigioco. Decisione corretta.

Altra grande occasione per la Juventus superata la mezz'ora di gioco. I bianconeri sviluppano ancora bene il gioco sulla fascia destra. Questa volta è Gatti impegnato nella prima costruzione, che lascia il pallone a Yildiz e si butta in mezzo. Il cross del turco raggiunge proprio la testa del difensore centrale italiano, che da ottima posizione e senza alcun disturbo non riesce a trovare lo specchio della porta. Traballa ancora al 43' la difesa del Torino, che soffre questa volta sull'inserimento di Koopmeiners. L'olandese guadagna campo e solleva il pallone per Mbangula, che viene chiuso da un provvidenziale intervento in scivolata di Ricci. Sul finale di primo tempo, il Torino scuote d'improvviso la partita. Karamoh dalla sinistra serve Vlasic al limite dell'area: il trequartista controlla di destro e scarica di sinistro una conclusione imprendibile per Di Gregorio. Gran gol e 1-1 all'Olimpico.

Torino-Juventus, il secondo tempo — Il Torino inizia subito forte e al 50' ha una grossa occasione con Maripan sugli sviluppi di un corner, ma il cileno spreca e la Juventus ringrazia. Partita molto vibrante ad inizio ripresa, con le due squadre che iniziano a poco a poco a sfilacciarsi. Ne beneficia lo spettacolo, con le occasioni che aumentano da una parte e dall'altra. La gara si infiamma nuovamente al 55', quando Karamoh viene fermato al limite dell'area da un intervento rischiosissimo di Savona. Il Toro chiede fallo ed espulsione, Thiago Motta non ci sta e polemizza con la panchina granata. Si scaldano gli animi e si accende inevitabilmente un'altra mischia avanti alle panchina. Questa volta Fabbri non perdona ed espelle entrambi gli allenatori.

Al 63' prova ad inventare di nuovo Yildiz, ma il suo destro questa volta finisce alto. Ci riprova poco dopo ancora la Juventus. Su un pallone sporcato dalla difesa del Torino arriva Koopmeiners, che dal limite dell'area calcia una gran botta di sinistro. Il pallone però finisce centrale e Milinkovic Savic respinge con i pugni. La stanchezza inizia a farsi sentire e cala un po' la pulizia della partita, con tanti errori e sbavature da una parte e dall'altra. Al 78' ci provano ancora i bianconeri dalla distanza, con un destro potente del neoentrato Weah: ci arriva ancora il portiere del Torino. All'85' prova poi ad accendersi Cambiaso. Anche per lui una buona iniziativa, ma conclusione piuttosto innocua. La Juventus non riesce a sbloccarla, nel finale ci prova il Torino ma senza essere pericoloso. All'Olimpico termina 1-1 il derby della Mole.