Torino-Juventus è un derby fatto anche di glamour con la sfida fra i tantissimi tifosi VIP di Torino e Juventus

Giorgio Trobbiani 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 11:39)

In uno dei cuori pulsanti dell'economia e anche del calcio del nostro paese, Torino, due squadre rivali si contendono non solo il campo ma anche l'affetto di numerosi personaggi pubblici. La Juventus e il Torino, entrambe con una storia ricca di trionfi e dolorose sconfitte, attraggono l'attenzione di celebrità che portano il loro supporto al di là degli spalti, creando un legame speciale con i rispettivi club.

I tifosi vip della Juventus, quanti grandi nomi per la Vecchia Signora — La Juventus, nota anche come "La Vecchia Signora", è da sempre uno dei club con il più alto numero di tifosi VIP. Tra i suoi sostenitori troviamo volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Ezio Greggio, conduttore televisivo e attore, è uno dei tifosi più appassionati, noto per commentare ogni match sui social media e per le sue apparizioni regolari allo stadio. Massimo Giletti, un altro conduttore televisivo e stimato giornalista, ha radici profonde a Torino e la sua passione per la Juventus è ben documentata, spesso critica ma sempre con una certa passione ed attaccamento che ne fanno uno degli opinion leader in merito. Tra i cantanti, Eros Ramazzotti ha dichiarato più volte il suo amore per i bianconeri, seguendo la squadra con devozione sin dalla sua infanzia romana, non proprio una consuetudine. Anche Giusy Ferreri e Fabri Fibra sono noti per supportare la Juve, condividendo spesso sui social i loro momenti da tifosi. In ambito politico, il commissario europeo Paolo Gentiloni non nasconde il suo entusiasmo per la squadra, spesso twittando commenti e opinioni sulle prestazioni della Juve. La lista dei tifosi VIP della Juventus include anche personaggi come Luca Argentero, che ha ricevuto la sua prima maglia della Juve da bambino, e Cristina Chiabotto,ex Miss Italia e showgirl, che ha raccontato più volte l'emozione di inaugurare lo Juventus Stadium, oggi Allianz Stadium. La loro presenza allo stadio, spesso nei settori VIP, aggiunge un tocco di celebrità alle partite, rendendo ogni incontro una sorta di evento mediatico.

Ieri sera eravate tantissimi! Grazie di ❤️ @RaiUno@NazCantanti @FPRConlus @Telethonitalia #partitadelcuore2019#PalleggiaColCuore Continuate a donare al 45527!!!! pic.twitter.com/JqwFEokogf

— Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) May 29, 2019

Torino, il granata una fede viscerale — Il Torino, nonostante la sua storia meno decorata di trofei rispetto alla rivale, gode di un supporto altrettanto appassionato tra le celebrità. I tifosi granata sono noti per il loro attaccamento viscerale, una passione che si riflette anche tra i VIP. Simona Ventura, conduttrice televisiva e icona della TV italiana, è una tifosa sfegatata del Torino. Anche Piero Chiambretti, un altro volto noto della televisione, ha espresso più volte la sua devozione alla squadra granata, spesso con un'ironia e un sarcasmo tipicamente torinesi. Tra i cantanti, Willie Peyote porta avanti la tradizione della sua squadra del cuore, dimostrando come il tifo per il Torino sia una scelta davvero fatta di sentimenti e non solo di risultati.

Il rapper ha spesso partecipato a eventi legati alla squadra, mostrando il suo sostegno in modo evidente. Anche nel mondo dello sport, figure come Jimmy Ghione, noto per il suo ruolo a "Striscia la Notizia", sono fieri sostenitori del Torino, creando un contrasto interessante con il suo collega juventino Ezio Greggio all'interno della stessa www.

Torino-Juventus, il Derby della Mole e dei tifosi famosi — Il Derby della Mole tra Juventus e Torino è sempre stato un appuntamento imperdibile anche per i tifosi famosi, un'occasione in cui la rivalità cittadina si fa sentire con tutta la sua intensità. Questa partita non è solo un confronto calcistico ma una vera e propria celebrazione della diversità di tifo che caratterizza Torino. È qui che le celebrità si dividono per colore, con alcuni che esultano per i gol bianconeri e altri che cantano per i granata, creando un'atmosfera unica e carica di passione. Il tifo VIP per queste due squadre mostra come il calcio possa unire persone di diverse estrazioni sociali e professionali sotto un unico vessillo. Tuttavia, anche in questo contesto, la rivalità è palpabile, con ogni vittoria che viene celebrata con orgoglio e ogni sconfitta che lascia un segno profondo. In conclusione, i tifosi VIP di Torino e Juventus non sono solo spettatori occasionali, ma veri e propri ambasciatori del calcio torinese, contribuendo a rendere il calcio un fenomeno culturale che va oltre il campo di gioco. La loro presenza e il loro supporto riflettono l'amore profondo per le proprie squadre, un amore che continua a ispirare e a dividere la comunità calcistica torinese.