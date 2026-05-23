Torino-Juventus, in programma all'Olimpico nel capoluogo piemontese, è il piatto forte dell'ultima giornata del campionato di Serie A. I punti in palio sono 3 come in ogni altra gara, ma il fascino di un derby rimane inalterato. La Juventus è all'ultimissima chiamata per entrare in Champions League, mentre il Torino ha la volontà di chiudere nel migliore dei modi possibili la stagione.

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Torino-Juve, D'Aversa non ha dubbi: "Loro forti, ma noi..."

, allenatore del Torino, si è insediato a stagione in corso sulla panchina dei granata dimostrando subito una buona sintonia con l'ambiente. La, obiettivo primario e fondamentale tanto da un punto di vista sportivo quanto in termini economici, è stata abbondantemente centrata. Adesso al Toro non rimane altro che racimolare quanti più punti possibili. Il derby con la Juventus di domenica sera promette spettacolo, con i granata che non hanno alcuna voglia di agire da vittima sacrificale.

Weston McKennie e Nikola Vlasic durante il derby tra Torino e Juventus (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Mole, ha presentato così la partita e la rivalità che intercorre tra le due squadre: "Abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina gloriosa: vogliamo finire mettendo la ciliegina e cancellare tutto ciò che è successo in un'annata nata male, possiamo entrare nella storia perché è da tanto che il Toro non vince un derby". Insomma, obiettivi chiarissimi: invertire la rotta di una gara che storicamente è molto complicata.

D'Aversa: "Rendiamo orgogliosi i tifosi"

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Vietata la possibilità ai tifosi della Juventus di presentarsi in tinta bianconera, lo stadio sarà completamente vestito dal colore granata : "Avremo i tifosi allo stadio e sarà sold-out, vogliamo renderli orgogliosi di noi e in partite così non conta la classifica:". Infine, un estratto della conferenza ha toccato il tema del futuro dell'ex tecnico di Parma e Lecce: "Non mi interessa del futuro, è importante solo il derby e non D'Aversa e di queste cose ne parleremo dopo la partita: risponderò a tutto, facciamo un terzo tempo.".

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