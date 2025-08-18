Torino-Modena: dove vedere la Coppa Italia LIVE e probabili formazioni

I primi novanta minuti della stagione del Toro di Baroni vedono come avversario il Modena. Ecco dove vedere il primo impegno ufficiale dei nuovi granata che, così come i canarini, hanno cambiato tanto in estate

Alessandro Savoldi 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 14:02)

L’avventura di Marco Baroni sulla panchina del Torino inizia dal Modena. Nel primo turno di Coppa Italia 2025/2026 i granata ospitano i canarini per dare il via alla propria stagione. Calcio d’inizio alle ore 21.15 di lunedì 18 agosto per l’ultima gara di questa quattro giorni di Coppa Italia.

Come si presentano Torino e Modena ai nastri di partenza della stagione — Il Torino punta su Marco Baroni per cercare di raccogliere qualcosa di più rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni. L’ultima qualificazione europea risale al 2019, quando sulla panchina dei piemontesi sedeva Walter Mazzarri. Poi un paio di annate da dimenticare, prima di stabilizzarsi intorno alla metà della classifica. Il sogno, come detto, è ritornare nel calcio continentale, nonostante la concorrenza sia davvero importante. Per alzare l’asticella il Torino ha cambiato pelle in modo significativo.

In porta Vanja Milinkovic-Savic ha salutato, direzione Napoli, venendo rimpiazzato dall'uruguaiano Franco Israel. In difesa è arrivato Ismajli, assente stasera contro il Modena per un infortunio muscolare. A centrocampo la cessione di Ricci ha comportato la scelta di puntare su Tino Anjorin, protagonista all’Empoli e giocatore estremamente adatto al 4-2-3-1 di Baroni. Davanti i grandi colpi: Zakaria Aboukhlal, Cyril Ngonge e Giovanni Simeone, con Adams e un recuperato Zapata , mettono sul piatto versatilità e imprevedibilità.

Anche il Modena sta vivendo una fase di grande cambiamento. Tanti dei protagonisti della scorsa stagione, come Di Pardo, Zaro, Idrissi e, soprattutto, Antonio Palumbo, hanno fatto le valigie. Per restare competitivi, i canarini hanno messo a disposizione di Sottil diversi giocatori importanti per la Serie B. Tra i pali è arrivato Chichizola dallo Spezia, con lui anche Zampano, protagonista in Serie A con il Venezia, e due veterani come Di Mariano e Adorni. L’ultimo colpo è stato Luca Zanimacchia, tra gli artefici della promozione della Cremonese qualche mese fa.

Le probabili formazioni — Baroni si affida a Israel tra i pali, con la coppia centrale composta da Coco e Maripan. A destra il danese Marcus Pedersen parte in vantaggio su Lazaro, mentre a sinistra Biraghi è pronto a giocare dal primo minuto. A centrocampo Casadei e Anjorin dovrebbero scendere in campo dall’inizio, con Vlasic trequartista. Corsie d’attacco affidate ai due nuovi acquisti Aboukhlal e Ngonge, in vantaggio su Gineitis. Il centrocampista lituano potrebbe trovare spazio qualora al Toro servisse un maggior apporto in fase difensiva. Davanti Simeone è pronto all’esordio, con Adams relegato, per il momento, alla panchina.

Sottil, che alla vigilia ha evidenziato l’importanza della gara, schiera il Modena anti-Torino con il classico 3-5-2. Chichizola in porta, difesa a tre composta da Adorni, Tonoli e Nieling. Quest’ultimo è però in ballottaggio con Cauz. Pochi dubbi sulla linea di cinque che comporrà il centrocampo degli emiliani: i quinti sono Zampano a sinistra e Santoro a destra, mentre in mezzo ci sono Pyyhtia, Gerli e Beyuku. Davanti Defrel sicuro del posto, mentre al suo fianco ci sarà uno tra Pedro Mendes e Caso. L’ex Ascoli risulta leggermente avanti nel ballottaggio e ha qualche chance in più di esserci dal primo minuto.

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Anjorin; Ngonge, Vlasic; Aboukhlal; Simeone. Allenatore: Marco Baroni

Modena (3-5-2): Chichizola, Adorni, Tonoli, Nieling; Santoro, Beyuku, Pyythia, Gerli, Zampano; Defrel, Mendes. Allenatore: Andrea Sottil

Dove vedere Torino-Modena in streaming e tv LIVE — Torino-Modena sarà visibile in chiaro per tutti gli appassionati. Sarà possibile seguire la partita in diretta sia in televisione, su Italia Uno, che in streaming, su Mediaset Infinity. Calcio d’inizio all’Olimpico Grande Torino in programma alle ore 21.15 di lunedì 18 agosto.