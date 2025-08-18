Torino-Modena, il pronostico di DDD: i precedenti sorridono ai granata

Analisi e pronostico della partita di Coppa Italia di stasera, i bookmakers vedono favoriti i granata per la vittoria finale mentre il Modena dovrà combattere per passare il turno

Giorgio Abbratozzato 18 agosto - 18:58

Stasera alle 21:15 il Torino di Marco Baroni affronterà il Modena di Andrea Sottil nella sfida valida per la Coppa Italia. I granata arrivano da un precampionato complicato, con tre sconfitte nelle ultime quattro amichevoli, mentre i gialloblù hanno trovato continuità con tre vittorie nello stesso arco di tempo. Per entrambe sarà il primo impegno ufficiale della stagione: da qui in avanti non ci saranno più prove generali, ma solo partite che contano.

I precedenti tra le due squadre — L'ultimo confronto risale al 28 Luglio 2023, quando il Torino si impose 2-1 grazie alle reti di Bellanova e Radonjić.

Per trovare altre sfide tra queste due squadre bisogna tornare in dietro di circa 10 anni. Il bilancio complessivo sorride ai granata che hanno vinto 4 partite su 9. Il Modena conta 3 successi, mentre in 2 occasioni è arrivato un pareggio.

Torino-Modena, il pronostico di DDD — Nonostante il precampionato non brillante della squadra di Baroni, i bookmakers prevedono una loro vittoria, quotata a 1.50. Il pareggio è dato a 3.80, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 7.50.

I valori che scenderanno in campo saranno di categorie diversi. Gli unici giocatori del Modena ad aver giocato in Serie A sono Zampano e Gregoire Defrel. Il Torino potrà contare su quasi tutta la rosa al completo: le assenze principali saranno quelle di Ismajli e Zapata, ancora in dubbio. dovrebbe partire Simeone in attacco.

Ci aspettiamo una sfida vivace e combattuta, con entrambe le squadre intenzionate a giocarsi le proprie carte fino in fondo. Il Modena cercherà di sfruttare ogni ripartenza per colpire in velocità e sorprendere la difesa avversaria, mentre il Torino potrà contare sulla maggiore qualità e profondità della propria rosa per gestire i momenti chiave del match e provare a fare la differenza. Il nostro pronostico per la partita di stasera è 3 a 1.