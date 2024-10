Torino nel caos per la partita contro lo Stoccarda: traffico e disagi per tutta la notte

La numerosa presenza dei tifosi tedeschi ha compromesso la viabilità quotidiana della città di Torino.

Michele Bellame 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 13:25)

Centinaia di supporters tedeschi hanno letteralmente invaso la città di Torino per seguire la trasferta dello Stoccarda che, ieri sera, ha giocato (e vinto) contro la Juventus. Durante la serata, si sono registrati numerosi disagi alla viabilità lungo le strade del traffico cittadino. I lunghi ingorghi non hanno bloccato solo le zone adiacenti allo stadio, ma anche quelle del centro città, in cui i numerosi tifosi tedeschi si sono radunati.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di TorinoCronaca, numerosi cittadini hanno segnalato criticità per le strade della città. L'appuntamento dei tifosi tedeschi ea previsto per la tarda mattinata a Piazza San Carlo, in cui già dilagavano fiumi di birra e cori per la loro squadra, fra sciarpe e bandiere.

Fortunatamente non ci sono stati disordini, come magari quelli successi durante la tragedia di Piazza San Carlo, oppure quando i tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno fatto danni a Napoli nella trasferta del 2023.

Tutti gli autobus sono rimasti fermi per ore, costringendo numerosi pendolari a ritornare a casa a piedi. La città era letteralmente bloccata, evidenziando quindi la difficoltà di gestire grandi eventi sportivi senza urtare la quotidianità dei cittadini. Gli automobilisti, naturalmente, infuriati, per le tante ore passate nel traffico, letteralmente immobili: "Se ogni partita della Juve deve causare questo caos, è un problema enorme per chiunque cerchi di muoversi in città", si legge in rete.

Il caos viabilità ha condizionato il Corso Vittorio Emanuele II, all'altezza di Porta Nuova, nonché in Corso Tassoni, Corso Regina Margherita e Via Pianezza.