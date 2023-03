Trani, Nicola Di Leo: “Costretto a chiudere la mia scuola calcio”

La scuola calcio è importante per la crescita di nuovi calciatori, anche se non fondamentale visto che il talento nasce per le strade. Quanti di noi hanno poggiato i loro zaini per terra per formare una porta dal nulla? Negli ultimi tempi, però, quasi ogni città ha più di un centro sportivo in cui far crescere i ragazzi. In molti, nonostante questo, non hanno ben carpito l'essenza dello sport giovanile e della figura degli istruttori.