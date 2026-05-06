Ismael Koné si è preso la scena in Serie A con la maglia del Sassuolo, lasciandosi alle spalle un’esperienza complicata al Marsiglia. A rilanciare il centrocampista non sono stati solo i numeri, ma anche un contesto finalmente favorevole, capace di valorizzarne le qualità. A sottolinearlo è il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, che ha elogiato la crescita del giocatore senza però risparmiare critiche durissime a Roberto De Zerbi. Secondo Marsch, proprio la gestione dell’allenatore italiano avrebbe inciso negativamente sul rendimento di Koné in Francia, innescando una polemica destinata a far discutere. Un contrasto che riaccende i riflettori su una carriera improvvisamente rinata.

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Koné rinasce al Sassuolo, Marsch attacca De Zerbi

Dopo mesi difficili trae il prestito al Rennes,ha trovato nell’ambiente ideale per ripartire. Il club neroverde ha creduto nelle sue qualità investendo una cifra importante, e il campo ha dato ragione alla scelta: sei gol in 32 presenze e un ruolo sempre più centrale nel sistema di gioco. Più che una questione tecnica, è stata soprattutto una questione di fiducia e continuità, elementi che in Francia erano mancati. A evidenziarlo è stato Jesse, che ha elogiato la forza mentale del suo giocatore: “Giocare in Italia, in una neopromossa e in un campionato così organizzato non è semplice, eppure è riuscito a imporsi”.

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Poi l’affondo diretto a Roberto De Zerbi: “A Marsiglia non è stato facile, si è comportato da vero stronzo con lui”. Parole pesanti, che aprono uno squarcio su ciò che sarebbe accaduto nello spogliatoio dell’OM e che rischiano di alimentare ulteriori tensioni mediatiche. Nonostante tutto, Koné ha dimostrato resilienza, trasformando le difficoltà in motivazione. Oggi è uno dei protagonisti della stagione del Sassuolo e ha attirato l’interesse di diversi top club.

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