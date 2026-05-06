Il canadese è stato uno dei migliori in Serie A. Ne era convinto il ct del Canada. Che ora si è tolto qualche sassolino dalla scarpa
Il Marsiglia vince in rimonta contro lo Strasburgo: De Zerbi scatenato nello spogliatoio
Ismael Koné si è preso la scena in Serie A con la maglia del Sassuolo, lasciandosi alle spalle un’esperienza complicata al Marsiglia. A rilanciare il centrocampista non sono stati solo i numeri, ma anche un contesto finalmente favorevole, capace di valorizzarne le qualità. A sottolinearlo è il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, che ha elogiato la crescita del giocatore senza però risparmiare critiche durissime a Roberto De Zerbi. Secondo Marsch, proprio la gestione dell’allenatore italiano avrebbe inciso negativamente sul rendimento di Koné in Francia, innescando una polemica destinata a far discutere. Un contrasto che riaccende i riflettori su una carriera improvvisamente rinata.
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Koné rinasce al Sassuolo, Marsch attacca De ZerbiDopo mesi difficili tra Marsiglia e il prestito al Rennes, Koné ha trovato nel Sassuolo l’ambiente ideale per ripartire. Il club neroverde ha creduto nelle sue qualità investendo una cifra importante, e il campo ha dato ragione alla scelta: sei gol in 32 presenze e un ruolo sempre più centrale nel sistema di gioco. Più che una questione tecnica, è stata soprattutto una questione di fiducia e continuità, elementi che in Francia erano mancati. A evidenziarlo è stato Jesse Marsch, che ha elogiato la forza mentale del suo giocatore: “Giocare in Italia, in una neopromossa e in un campionato così organizzato non è semplice, eppure è riuscito a imporsi”.
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Poi l’affondo diretto a Roberto De Zerbi: “A Marsiglia non è stato facile, si è comportato da vero stronzo con lui”. Parole pesanti, che aprono uno squarcio su ciò che sarebbe accaduto nello spogliatoio dell’OM e che rischiano di alimentare ulteriori tensioni mediatiche. Nonostante tutto, Koné ha dimostrato resilienza, trasformando le difficoltà in motivazione. Oggi è uno dei protagonisti della stagione del Sassuolo e ha attirato l’interesse di diversi top club.
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