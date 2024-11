Trentalange si ricandida alla presidenza dell’AIA: “Non c’è futuro senza autonomia”

Alfredo Trentalange , candidato alla presidenza dell' AIA (Associazione Italiana Arbitri) è apparso preoccupato durante la presentazione del proprio programma all'università eCampus di Roma. Il 2% scomparso in Consiglio federale è uno dei temi toccati dal già presidente prima delle dimissioni dovute al caso D'Onofrio , di cui è stato dichiarato innocente e quindi assolto. Elezioni che si terranno il 14 dicembre 2024 e che saranno fondamentali per il futuro di questa categoria. Ecco tutte le tematiche discusse nell'impianto romano.

Trentalange, presentato il programma per la candidatura alla presidenza AIA

Il già noto Presidente dell'AIA Alfredo Trentalange ha presentato il programma di ricandidatura alla presidenza dopo le dimissioni dovute al caso D'Onofrio. Dall'università eCampus di Roma, l'ex arbitro ha spiegato tutti i temi che preoccupano: "Al momento non abbiamo più il 2% all'interno del Consiglio Federale e questo è un danno. C'è stata la modifica dello Statuto che parla di un'autonomia gestionale e tecnica, ma la verità è che in questa maniera non vedo prospettive e futuro. L'obiettivo non deve essere quello di uscire dalla Figc ma capire come arrivarci più avanti diventando autonomi".