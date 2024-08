Aia, prima terna in rosa in A: premio speciale a Cascia

Un segno di incoraggiamento e vicinanza all’ Associazione Italiana Arbitri , che da anni sceglie per il ritiro di Cascia per dare inizio alla stagione ufficiale. Il riconoscimento alle prime tre donne che hanno diretto una partita di calcio di Serie A (Inter-Torino dello scorso 28 aprile). L’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti . Il premio verrà consegnato stasera, durante la “Notte sotto le stelle”. Un evento di musica sul sagrato della Basilica di Casciam, che questa estate vuole celebrare vita e sport.

Le parole della badessa Maria Rosa Bernardinis

“Santa Rita è stata simbolicamente una ‘arbitra di umanità’, affrontando le varie espressioni di violenza del suo tempo da testimone di pace, con la forza del dialogo e della riconciliazione - spiega in una nota uffiicale la badessa del monastero di Cascia madre Maria Rosa Bernardinis -. Oggi, come allora, gli scenari politici, sociali ma anche sportivi testimoniano quanto ci sia bisogno di figure a tutela dell’umanità”. La serata musicale in memoria di Giacomo Persiani, viene affiancata quest’anno al premio speciale alla prima Terna Arbitrale Femminile di Serie A."L'augurio è che le partite non siano più teatro di insulti, aggressioni e minacce - ha aggiunto la religiosa-".